Circus-Wanty Gobert (van broers Van Poppel) krijgt WorldTour-status

Valpartij op 4km voor finish Philipsen wint eerste etappe in BinckBank Tour na grote valpartij vlak voor finish

17:02 Jasper Philipsen heeft de eerste etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De 22-jarige Belg van UAE Team Emirates kwam na drie uur koersen als eerste over de streep in het Vlaamse Ardooie, nadat 132 kilometer eerder was gestart in Blankenberge.