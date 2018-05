City aast op De Ligt, Lozano sluit transfer naar Everton niet uit

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Guardiola wil De Ligt als vervanger Kompany

Pep Guardiola ziet de komst van Matthijs de Ligt naar Manchester City wel zitten. De Spaanse coach ziet in de 18-jarige Ajacied een vervanger voor de blessuregevoelige Vincent Kompany. Dat meldt de Britse krant The Guardian.



Guardiola zou eerst willen afgeven hoeveel speeltijd De Ligt in Manchester kan krijgen omdat hij met Nicolas Otamendi, John Stones, Aymeric Laporte en Vincent Kompany al vier centrumverdedigers heeft. De blessuregevoeligheid van Kompany is voor de Spanjaard wel een punt van zorg. Het contract van de 32-jarige Belg loopt bovendien over een jaar af.



De Ligt zei eerder tegen deze site: ,,In de vakantie ga ik eens rustig nadenken over mijn toekomst. Natuurlijk krijg ik soms wel mee wat er geschreven wordt, en als ik hoor dat er interesse is van een grote club, dan streelt me dat wel. Maar vaak kun je er als speler weinig mee. Soms denk ik: wat grappig. Mensen hebben geen idee hoe het echt zit.''

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Berden langer bij Vitesse

Vitesse heeft weer een talent langer vastgelegd. Martijn Berden is met de Arnhemse club een contract voor een jaar, met een optie voor nog een extra seizoen, overeengekomen. Meervoudig jeugdinternational Berden (20) maakte afgelopen seizoen deel uit van Jong Vitesse. Hij vierde zodoende zondag de titel in de derde divisie. Berden geldt als een groot talent. Door een auto-immuunziekte was hij lang uitgeschakeld. Daardoor kon hij dit seizoen niet alles spelen bij het beloftenteam. In de finale van de play-offs tegen FC Utrecht zat hij zaterdag op de bank bij het eerste team van Vitesse. Hij viel in de Galgenwaard uiteindelijk niet in.

Angeliño ziet PSV wel zitten

Volledig scherm © Marcel van Dorst Jose Angeliño keert na dit seizoen niet terug naar NAC. De Spaanse linksback, die onder contract staat bij Manchester City, heeft genoeg opties. Op dit moment heeft hij een lichte voorkeur voor een terugkeer naar Nederland.



Evenals in de winterstop zijn PSV en Ajax serieus in de markt voor Angeliño, die mocht hij een keuze moeten maken, het liefst naar de landskampioen van Nederland zou vertrekken. Recent had PSV-scout John de Jong volgens betrokkenen nog contact met zijn kamp en in de winterstop was hij ook al in beeld bij de Eindhovense club.



Angeliño heeft in Manchester nog een contract voor twee jaar. De technische leiding van de Engelsen is echter niet overtuigd van zijn verdedigende kwaliteiten, hoewel Angeliño in de laatste fase van het seizoen ook op dat terrein zichtbaar progressie heeft geboekt in vergelijking met de aanvangsfase van de competitie.

Lozano nog niet bezig met transfer naar Everton

Volledig scherm Hirving Lozano © AFP PSV-aanvaller Hirving Lozano sluit een transfer naar Everton niet op voorhand uit, maar zegt zich eerst te willen focussen zich op het WK in Rusland. Dat meldt het Mexicaanse ESPN.



De recente overstap van voetbalbaas Marcel Brands naar Everton doet de geruchten over een transfer van Lozano (22) oplaaien, terwijl ook Valencia belangstelling zou hebben voor de Mexicaan. ,,Brands haalde me naar PSV. Ik ben dankbaar, gelukkig, maar ik denk er nu niet aan of Everton een optie is. Nu ben ik alleen maar bezig met de nationale ploeg", beweert de hoofdrolspeler tegenover ESPN.

Jaap Stam in beeld bij Swansea

Jaap Stam is één van de kandidaten voor nieuwe trainer bij Swansea City. Dat meldt Sky Sports. De eerder dit jaar bij Reading ontslagen oud-international staat op een shortlist met namen als Frank de Boer, Willy Sagnol (ex-assistent bij Bayern München) en Graham Potter (nu trainer van Ostersunds).

Volledig scherm Jaap Stam. © Getty Images

Ipswich Town wilt Lampard

Volledig scherm Frank Lampard. © Getty Images Frank Lampard is in beeld om zijn trainersloopbaan te starten bij Ipswich Town. Dat meldt Sky Sports. De club nam in april afscheid van trainer Mick McCarthy en zoekt sindsdien een waardig opvolger voor de nummer 12 van de Championship. De 38-jarige Lampard hing vorig seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak.

Gomes bij Barça op weg naar uitgang

Volledig scherm André Gomes. © Getty Images André Gomes is hard op weg naar de uitgang bij FC Barcelona. De Portugese middenvelder heeft volgens Mundo Deportivo zijn kluisje moeten leegmaken in Camp Nou. Daarmee zou een einde komen aan een lijdensweg voor de 24-jarige middenvelder, die twee jaar geleden voor een kleine veertig miljoen als nieuwe held werd overgenomen van Valencia. Gomes werd evenmin opgenomen in de WK-selectie van Portugal. Hij hoopt nu op een club uit de Premier League.

United wil Willian verlossen bij Chelsea

Volledig scherm Willian. © Getty Images Willian zit bij Chelsea op een dood spoor. De Braziliaan komt nauwelijks meer voor in de plannen van Antonio Conte en de middenvelder is zijn Italiaanse trainer liever vandaag dan morgen kwijt op Stamford Bridge. Zolang clubeigenaar Roman Abramovitsj Conte niet heeft weggestuurd - iets wat iedereen overigens wel verwacht - komt er geen verandering in Willians situatie. Volgens Sky Sports hoopt Manchester United van de situatie van te profiteren en wil het Willian zo spoedig mogelijk vastleggen. Hij heeft nog een contract in Londen tot de zomer van 2020.

Spaanse bondscoach verlengt contract

Volledig scherm Julen Lopetegui © Photo News De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui (51) heeft vlak voor het begin van de wereldtitelstrijd in Rusland zijn contract met twee jaar verlengd. ,,Er is zoveel wederzijds vertrouwen dat we blij zijn dat deze stap nu al is gezet'', liet de voetbalbond van het land weten.



Lopetegui volgde na het Europees kampioenschap van 2016 Vicente del Bosque op. Onder leiding van de nieuwe man plaatste Spanje zich moeiteloos voor de wereldtitelstrijd, onder meer door in de kwalificatie Italië achter zich te houden.

Dortmund bevestigt aanstellen Favre

Zoals verwacht is Lucien Favre de nieuwe trainer van Borussia Dortmund. De 60-jarige trainer komt over van OGC Nice en tekent een contract tot 2020. ,,Om trainer te zijn van Dortmund is een heerlijke taak, die ik zeer graag op mij neem", aldus de Zwitser.

West Ham maakt vandaag komst Pellegrini bekend

Manuel Pellegrini is vanaf komend voetbalseizoen trainer van West Ham United. De leiding van de Engelse club bereikte maandagavond met de 64-jarige Chileen een akkoord, meldt de BBC. West Ham maakt vandaag de komst bekend. Lees hier meer.

Chelsea wil Lewandowski

Volledig scherm Robert Lewandowski. © EPA Robert Lewandowski staat mogelijk op het punt om te verkassen naar Londen. De spits van Bayern München moet deze zomer de topaankoop worden van Chelsea, zo meldt The Telegraph vandaag. De Pool, toch ook alweer dertig jaar oud, moet nog altijd honderd miljoen euro kosten. Chelsea wil echter zijn nieuwe ambities waarmaken met de komst van 'Lewa' en zet daarvoor de pas vorig jaar aangetrokken Alvaro Morata meteen in de etalage. Met de eventuele komst van Lewandowski wil Chelsea ook een signaal afgeven aan Eden Hazard en Thibault Courtois. De Belgen van de The Blues twijfelen hun contracten op Stamford Bridge te verlengen.

Hasenhüttl neemt eerst even rust

Volledig scherm Ralph Hasenhüttl. © AP Ralph Hasenhüttl gaat niet direct weer aan de slag als trainer. De vijftigjarige Oostenrijker neemt na zijn avontuur bij RB Leipzig eerst een tijdje rust, zei hij gisteren in Bild. ''Ik ben niet van plan snel terug te keren. Ik wil eerst de batterij opladen'', aldus Hasenhüttl, die twee seizoenen lang hoofdtrainer van Leipzig was. Vorig seizoen eindigde de club nog als tweede in de Bundesliga. Dit keer kwam Leipzig niet verder dan de zesde plaats, waardoor het genoegen moet nemen met deelname aan de voorronde van de Europa League.

Zaakwaarnemer van Luuk de Jong in Mexico

Volledig scherm Luuk de Jong © ANP Een bezoek aan Mexico van zaakwaarnemer Louis Laros en George de Jong (vader van PSV-aanvaller Luuk de Jong), heeft tot nieuwe speculaties geleid dat de aanvaller naar Club América vertrekt. Het duo werd gisteren door tal van media gesignaleerd in Mexico. Afgelopen winterstop was De Jong bij Club América nadrukkelijk in beeld als versterking. PSV liet hem in januari niet vertrekken en De Jong werd daarna kampioen met de Eindhovense club. Het gaat volgens betrokkenen om een informeel bezoek aan Club América en er is volgens het zakelijke kamp van De Jong nu niets concreet.

VVV heeft oogje op Sam Lammers

VVV-manager Stan Valckx heeft het oog laten vallen op spits Sam Lammers van PSV. De 21-jarige aanvaller zou in Venlo de nieuwe nummer 9 kunnen worden, al zijn er nog meerdere kandidaten. Valckx heeft de interesse, die nu wordt gemeld door De Limburger, in een eerder stadium niet tegengesproken. Lammers speelde de afgelopen seizoenen vooral bij Jong PSV, maar maakte ook al zijn debuut in de eredivisie. Waar hij bij het beloftenteam vaak scoorde en de nodige speeltijd kreeg, lukte het nog niet om een plek te veroveren in PSV 1.