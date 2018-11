City boekt monsterzege op Sjachtar, Lyon morst

Memphis Depay mocht bij Olympique Lyon starten. De spits van Oranje had met zijn ploeggenoten voor rust nauwelijks moeite met de Duitse opponent. Nabil Fekir opende de score na 19 minuten, waarna Tanguy Ndombele de ruststand op 2-0 bepaalde.



Kort na rust dacht Memphis nog een assist op de Belg Jason Denayer te verzorgen, maar de assistent-scheidsrechter had zijn vlag al in de lucht. Hoewel Hoffenheim met tien man verder moest door een rode kaart van Nuhu Kasim (twee keer geel) bracht Andrej Kramaric toch nog de spanning in de wedstrijd door de 2-1 te scoren. De start van een comeback? Jazeker. In de ultieme slotfase (92ste minuut) was het Pavel Kaderabek die de 2-2 verzorgde en daarmee een gestolen puntje veilig stelde in Lyon.