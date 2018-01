City breekt contract De Bruyne open

De 26-jarige technicus met de verfijnde pass kwam in de zomer van 2015 over van VfL Wolfsburg voor ongeveer 75 miljoen euro. In 122 wedstrijden voor de 'Citizens' maakte De Bruyne 31 doelpunten en bereidde hij 38 treffers voor.



In de huidige voetbaljaargang staat de teller op acht doelpunten en dertien assists in 32 wedstrijden. ,,Kevin heeft dit seizoen laten zien hoe belangrijk hij is voor het team. Het nieuwe akkoord met hem is geweldig nieuws voor onze club", aldus technisch directeur Txiki Begiristain.



Eerder deze maand verlengde City al de contracten van Nicolás Otamendi, Fernandinho en David Silva.