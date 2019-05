City gebruikt regenwater op stadion voor kampioensbier

Voorbereiding play-offs GA Eagles en de magische krachten van de play-offs

11:43 In de play-offs worden niet zelden de mooiste verhalen geschreven. Go Ahead Eagles weet er alles van. In 2013 en 2016 eindigt de Deventer club aan de hand van de trainers Erik ten Hag en Hans de Koning in een waar volksfeest op de Brink. John Stegeman en zijn troepen zijn vier haltes verwijderd van zo’n glorieus eerbetoon en een terugkeer in de eredivisie. ,,De play-offs kunnen ongekende krachten naar boven halen. Iets magisch.’’