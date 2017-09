City ontvangt Liverpool in Premier League-kraker

Maarten Wijffels: De afgang in Parijs doet Van Gaal echt pijn

8 september Louis van Gaal doorbreekt vandaag in AD Sportwereld de stilte na zijn ontslag bij Manchester United in mei 2016. In zijn eerste grote interview sinds die turbulente tijd spreekt Van Gaal vrijuit over Oranje, de dood van vier dierbaren en over zijn toekomst. Voetbalverslaggever Maarten Wijffels vertelt over dit bijzondere interview. Lees het volledige interview vandaag in AD Sportwereld.