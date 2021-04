City wint dankzij late goal Foden, maar Borussia Dortmund kan vol vertrouwen richting return

De Bruyne had de ongenaakbare koploper van de Premier League in de negentiende minuut op voorsprong gezet. City, dat de afgelopen drie jaar steeds strandde in de kwartfinales van de Champions League, miste daarna heel wat kansen op de 2-0. Borussia Dortmund dacht kort voor rust de 1-1 te maken, maar de goal van Jude Bellingham werd afgekeurd. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan dacht dat de 17-jarige Engelsman een overtreding had gemaakt op City-keeper Ederson, maar daar was totaal geen sprake van. Hategan was eerder in de wedstrijd al in de fout gegaan door City een penalty te geven na theater van Rodri, maar nadat de VAR hem naar het scherm riep draaide hij deze beslissing na lang wikken en wegen nog terug. Wel liet hij de gele kaarten voor Emre Can en Jude Bellingham staan.



In de tweede helft kreeg Foden al een goede kans op de 2-0, maar Dortmund-keeper Marwin Hitz bracht op de doellijn redding met zijn voet. In de 84ste minuut zorgde Marco Reus voor de gelijkmaker, maar vlak voor tijd pakte de thuisploeg toch nog de winst. Met een 2-1 voorsprong op zak zal Pep Guardiola echter niet heel gerust afreizen naar Dortmund volgende week. Op basis van historische resultaten geven de statistiekenbureaus beide clubs 50 procent kans om door te gaan naar de halve finale. De winnaar van deze confrontatie neemt het daarin op tegen Bayern München of Paris Saint-Germain. De finalisten van vorig seizoen staan woensdagavond tegenover elkaar voor hun eerste duel.



Erling Braut Haaland (20) gaf de assist bij de 1-1 van Reus, maar kwam zelf niet tot scoren ondanks twee goede kansen. De Noorse spits scoorde ook niet in de afgelopen interlandperiode (tegen Gibraltar, Montenegro en Turkije) en afgelopen zaterdag tegen Eintracht Frankfurt, dat met 1-2 won in Dortmund en nu zeven punten voorsprong heeft op de nummer vijf van de Bundesliga. Plaatsing voor de Champions League lijkt daarmee een lastig karwei voor Dortmund, maar de ploeg van interim-trainer Edin Terzic mag de komende week nog dromen van een plek in de halve finales van de Champions League.