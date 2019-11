CL-overwintering op de tocht voor Memphis-loos Lyon

Zonder de geblesseerde Memphis Depay is Olympique Lyon in Groep G van de Champions League gezakt naar de derde plek. Op bezoek bij concurrent Zenit Sint-Petersburg gingen de Fransen woensdag met 2-0 onderuit, waardoor overwintering in het miljoenenbal op de tocht staat.

De situatie in de poule was voorafgaand aan de vijfde speelronde al behoorlijk spannend. Hekkensluiter Benfica (drie punten) had nog een klein kansje op plaatsing voor de knock-outfase, RB Leipzig (negen punten) was als koploper al zo goed als zeker van de volgende ronde: beide ploegen spelen later op de woensdagavond (vanaf 21.00 uur) in Duitsland tegen elkaar.

Daartussen vochten Zenit (tot woensdag vier punten) en Lyon (zeven punten) om de tweede plek in de poule. De Fransen wisten dat ze bij een overwinning in Rusland (aftrap al om 18.55 uur) geplaatst waren, maar moesten het dus doen zonder Memphis. Hij meldde zich met een blessure bij het Nederlands elftal, ontbrak tegen Noord-Ierland, speelde daarna wel een helft tegen Estland, maar keerde vervolgens weer geblesseerd terug bij zijn club.

Onderling resultaat

Zonder de kersverse aanvoerder ging Lyon (zonder bankzitter Kenny Tete) onderuit. Beide ploegen kregen voor rust al één goede kans: de bezoekers eerst via Bertrand Traoré (ex-Ajax en -Vitesse), de thuisploeg iets later via Serdar Azmoun. Maar het was Zenit dat kort voor rust de leiding nam, toen spits Artem Dzyuba bij een corner nauwelijks werd lastiggevallen en de 1-0 binnenkopte. In de slotfase besliste Magomed Ozdoev de wedstrijd door met een van richting veranderd schot de 2-0 binnen te schieten.