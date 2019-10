Claeys wint Famenne Ardenne Classic, Van der Poel zesde

video Geen paniek als Epke de finale mist, als het team maar Tokio haalt

17:05 Het succes van de vrouwenturnploeg in Stuttgart inspireert ook de mannen van Bram van Bokhoven. ,,Leuk om te zien dat zij zo goed door de wedstrijd kwamen. Dat is voor ons extra motivatie’’, zegt de bondscoach daags voordat het de beurt is aan de mannen om een olympisch teamticket te veroveren.