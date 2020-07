Clarke en Stephens winnen slotrit virtuele Ronde van Frankrijk

Hamilton zet Vettel op een ronde: ‘Zij zijn van een ander niveau’

18:57 Wat hij ook probeerde, Sebastian Vettel kwam uiteindelijk niet verder dan een zesde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. ,,Ik had echt gehoopt dat er iets meer in zou zitten”, zei de Duitser die Ferrari aan het einde van het seizoen moet verlaten. ,,Maar dit is het wel een beetje. Het is niet anders.”