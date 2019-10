Claudia Pechstein ‘verhuist’ na conflict met Erik Bouwman naar Polen

Rood Vahaamahi­na kost rugbyers Frankrijk de kop in kwartfina­le WK

11:58 De rugbyers van Wales hebben de halve finale van het WK bereikt. Ze waren in de kwartfinale te sterk voor Frankrijk (20-19). Frankrijk leidde bij rust nog met 19-10 in het Japanse Oita. De Fransen speelden het laatste half uur met een man minder na een rode kaart voor Sebastien Vahaamahina, die werd bestraft voor een elleboogstoot. Ross Moriarty bezorgde Wales in de slotfase de winst met een try.