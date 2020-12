Clayton verslaat Henderson op slechte dartsdag voor de Nederlanders

De avond begon met de partij tussen Keegan Brown en Ryan Meikle, die door het schrappen van de partij tussen Martijn Kleermaker en Cameron Carolissen een uur eerder dan gepland mochten beginnen aan hun wedstrijd. Spannend werd het niet, want Brown pakte al snel een 2-0 voorsprong in sets en trok de winst over de streep na een mooie 85-finish. Het was de laatste partij in de eerste ronde van het WK. Brown neemt het in de tweede ronde op tegen de geplaatste Dave Chisnall.

Voor het Nederlandse darten is het een dag om snel te vergeten. Met zijn zessen stonden ze geprogrammeerd voor de middag- en avondsessie, maar uiteindelijk gaat alleen Vincent van der Voort door die nota bene tegen landgenoot Ron Meulenkamp gooide. Jeffrey de Zwaan slaagde er ook niet in om zich te plaatsen voor de derde ronde. Ryan Searle was een stuk beter op de dubbels en veegde De Zwaan met 3-0 van de baan. Na een geweldig WK vorig jaar eindigt het dit jaar dus al na één partij voor de Leidschendammer. Voor Meulenkamp, De Zwaan, Kleermaker, Derk Telnekes en Maik Kuivenhoven zit het toernooi er allemaal na vandaag op.

Volledig scherm Jeffrey de Zwaan verloor van Ryan Searle. © BSR Agency

De korte avondsessie werd afgesloten met de partij tussen Clayton en Henderson. Ook hier leek de wedstrijd met 3-0 naar een van de spelers te gaan, maar op het moment dat Clayton de winst voor het grijpen had, gooide Henderson 85 uit om vervolgens de derde set op zijn naam te schrijven. Clayton viel stil en Henderson denderde door. The Highlander leek zelfs op de winst in de vierde set af te stevenen, maar juist op dat moment kwam Clayton terug in de wedstrijd en sloeg hij in de vijfde leg toe. ,,John speelde niet zijn beste spel", zei Clayton na afloop voor de camera van RTL7. ,,Ik ook niet, maar ben wel door.”

Mocht Michael van Gerwen de volgende partij winnen van Ricky Evans of Michael Mansell dan wacht in de achtste finales een ontmoeting met mogelijk Clayton, die dan wel Joe Cullen of Wayne Jones moet uitschakelen.



Bekijk hieronder het programma en alle uitslagen.

Volledig scherm John Henderson. © BSR Agency

