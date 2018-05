Cleveland op 3-3 in Eastern Conference-finale tegen Boston

AkzoNobel vestigt record in Volvo Ocean Race

25 mei Het Nederlandse zeiljacht AkzoNobel heeft een record gevestigd in de Volvo Ocean Race. Het team van schipper Simeon Tienpont legde in 24 uur liefst 602,51 zeemijlen af, omgerekend 1115,85 kilometer. Niet eerder slaagde een boot erin meer dan 600 zeemijl op een dag af te leggen in de zeilrace om de wereld.