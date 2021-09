Clijsters keert in Chicago terug op de baan

Clijsters (38) maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar veel kwam ze niet in actie. In oktober onderging ze een knie-operatie, in januari volgde een coronabesmetting. Haar laatste officiële partij was op de US Open van vorig jaar. Dit jaar miste ze alle grandslamtoernooien en speelde ze alleen in juli een demonstratiewedstrijd tegen de Amerikaanse Sloane Stephens.