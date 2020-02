Clijsters maakt volgende week in Dubai al haar rentree

Voor Kim Clijsters was de afgelopen week in het midden van de Fed Cup-ploeg in Kortrijk een echte test. Niet alleen kon ze in het dagelijkse tennisritme meedraaien, maar ze kon ook trainen met de Belgische toppers en tegelijk opnieuw proeven van de competitiesfeer. Terwijl in het begin van de week het spelen van punten nog wat moeizaam verliep – die knieblessure opgelopen begin november zorgde toch voor een extra belasting op de beweeglijkheid – werd er de laatste dagen flink wat progressie geboekt. In zoverre dat alle leden van het team – coach Fred Hemmes, ostheopaat Sam Verslegers en Clijsters zelf – het licht op groen zetten om haar terugkeer te vervroegen.