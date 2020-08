Clijsters mist toernooi van Cincinnati door blessure, maar hoopt op US Open

De 37-jarige Belgische hoopt wel op tijd fit te zijn voor de US Open, die op 31 augustus in New York begint. ,,Het is een ontgoocheling dat ik moet afzeggen, maar in overleg met de dokter en mijn entourage hebben we beslist dat ik meer tijd nodig heb om te herstellen", zegt Clijsters. ,,Ik blijf hier in de bubbel en zal me samen met mijn team voorbereiden op de US Open."