Clijsters zet Woodbridge compleet voor joker na lullig sms’je

Waar ze ineens vandaan kwamen, niemand die het weet. Maar zo’n vijftien jaar geleden veroverden de Belgische vrouwen de tenniswereld. Of ja, de Belgische vrouwen, het waren er slechts twee natuurlijk: Kim Clijsters en Justine Henin. Keurig verdeeld over het Nederlandstalige en Franstalige gedeelte van onze zuiderburen. Een klein landje dat binnen acht jaar elf Grand Slam-toernooien in de wacht wist te slepen; in Nederland konden we er slechts afgunstig naar kijken.

Henin was vermoedelijk de beste speelster van de twee, ze won in elk geval de meeste prijzen en voerde langer de WTA-ranking aan. Maar Clijsters, dochter van veertigvoudig Belgisch voetbalinternational Lei Clijsters, had de meeste uitstraling. En ze was niet op haar mondje gevallen. Op de Australian Open van 2011, het laatste Grand Slam-toernooi dat ze zou winnen, confronteerde ze interviewer van dienst Todd Woodbridge ten overstaan van een vol stadion met een door hem verstuurd tekstbericht waarin hij zich afvroeg of Clijsters zwanger was. Je zag de Australische dubbel-legende door de grond zakken. 6-0, 6-0 voor Clijsters.



Ze won dat toernooi zoals gezegd, maar nog bekender is haar US Open-winst van 2009. Na een sabbatical van ruim twee jaar wist Clijsters in New York haar wildcard om te zetten in de hoofdprijs. Een stunt van formaat. Ondertussen wacht Nederland nog altijd op de eerste vrouw die in het enkelspel een Grand Slam-toernooi wint. Vandaag de dag zijn we daar dichterbij dan de Belgen. Dat is in elk geval iets.



