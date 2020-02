Club en United in evenwicht, Frankfurt speelt Salzburg zoek

Martínez: ‘Wij favoriet? Dat is een compliment’

16:02 Ajax leunt vanavond in de Europa League tegen Getafe óók op Lisandro Martínez. De Argentijnse aankoop die zich zo snel aanpaste in Amsterdam. Hij verwacht een zware wedstrijd, maar vertrouwt op zichzelf en zijn ploeggenoten. ,,Wij favoriet? Dat is een compliment.”