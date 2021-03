Clubs opgelet: ‘Only Fans-model’ met enorme fanbase trekt de voetbalschoenen weer aan

Van de Looi stevent af op nieuw contract als bondscoach van Jong Oranje

29 maart De kans is groot dat Erwin van de Looi na het EK trainer van Jong Oranje blijft. De bondscoach is met de KNVB in gesprek over een nieuw contract. De intentie is om de aflopende samenwerking met twee jaar te verlengen, verzekeren bronnen.