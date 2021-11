CLUBWATCHERS | Langeler verrast PEC Zwolle en verlaat zinkend schip, lege stadions in eredivisie

Deze extra veertiende aflevering van dit seizoen heeft plaats bij het stadion van PEC Zwolle waar trainer Art Langeler zijn verrassende vertrek dinsdag wereldkundig maakte. Het was een donderslag, niet in de laatste plaats voor PEC zelf. Wat speelt er? Is er interne onrust en wie moet de kar gaan trekken?

Bij GA Eagles bleven de beleidsbepalers Paul Bosvelt en Jan Willem van Dop juist aan. In Deventer is er vooral de sportieve surprise, al wordt die vanaf zondag aan het zicht van de fans onttrokken. De stadions blijven, in ieder geval de komende twee weken, leeg. ,,Het is heel nobel dat de clubs opkomen voor hun fans en ze er graag bij hebben, maar het lijkt vooral voor de bühne. Diep van binnen wisten de clubs en KNVB op voorhand dat uitstel van twee of drie speelronden in het betaald voetbal een haast kansloze missie was.’’