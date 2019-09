Coach Federer: Roger slaapt er niet minder om als Nadal hem evenaart

,,Roger slaapt er echt geen minuut minder om als Nadal straks ook op twintig staat‘’, zegt de Zwitserse Davis Cup-captain Luhti. ,,Hij is vooral met zichzelf bezig. Roger heeft enorm veel respect voor Nadal, maar gestrest is hij echt niet door diens 19de titel en zal echt niet compleet verslagen zijn als Nadal daar ook nog nummer twintig aan toevoegt. Deze rivaliteit is alleen maar goed voor de fans, zeker voor diegenen die dachten dat het voorbij was toen Roger er 16 of 17 had en ‘Rafa’ 14.”



Nadal en Federer zijn deze week actief tijdens de Laver Cup in Genève, waar ze het namens Europa opnemen tegen de Verenigde Staten.