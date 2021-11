Coachende keeper Witteveen belangrijk bij VV Diepenveen en weet wederom de nul te houden

Diepenveen is de laatste weken in klasse 3D goed in vorm. Na overwinningen op KCVO en Turkse Kracht wordt vandaag ook Overwetering met 2-0 aan de zegekar gebonden. Een belangrijke schakel in dit succes is keeper Nick Witteveen die de afgelopen drie weken slechts eenmaal de bal uit het net moest vissen.

Ondanks het goede resultaat had men zich bij Diepenveen toch iets anders van de derby tegen Overwetering voorgesteld. Het eigenlijke plan was de wedstrijd op een zaterdagavond te spelen met hordes publiek en een volkszanger voor het vermaak. Door de coronamaatregelen moest hier echter een streep doorheen. Zodoende werd er gespeeld op een druilerige, koude zondagmiddag zonder publiek. Niet bepaald de ambiance die een derby verdient. De fanatiek coachende doelman Witteveen doorbreekt de stilte, doordat hij zijn verdedigers continu blijft aansporen en op de goede posities neerzet.

Trainer in het veld

Dat coachen doet Witteveen overigens niet alleen tijdens de wedstrijd zelf. Tijdens de lockdown mochten de spelers die ouder waren dan 27 niet meer trainen met de groep waardoor het gevaar was dat die mannen een achterstand zouden oplopen. De doelman stak hier echter een stokje voor: ,,Ik heb een trainersdiploma en geef ook training bij Rohda Raalte. We hebben toen trainingen op anderhalve meter afstand opgezet voor de oudere jongens, waardoor ze onder andere nog afwerkoefeningen konden doen. Daarnaast konden ze ook aan hun conditie blijven werken.”

De 23-jarige doelman is een echt voetbaldier. Bij de 1-0 van Nick Smeenk, een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied, werd de bal geschampt door een man op de lijn. Witteveen klinkt als een trainer wanneer hij over de goal vertelt: ,,Ik was verbaasd dat Overwetering een jongen op de achterlijn zette bij de vrije trappen van dichtbij. Voor mij zou die alleen maar in de weg staan. Zo’n jongen komt toch nooit bij de lat. Als tegenstander hoor je te weten dat wij een aantal jongens met een goede trap hebben, zoals met Davey Mooren, Ryan Gerritsen en Nick Smeenk.”

Diepenveen controleert

Die 1-0 viel overigens pas halverwege de tweede helft, in een wedstrijd die tot dan toe gelijk op ging. De thuisploeg had in het begin van de wedstrijd de overhand en creëerde via Davey Mooren een aantal goede kansen. Naarmate de eerste helft vorderde kwam de uitploeg beter in de wedstrijd. Linksbuiten Dennis Willemsen schoot hard op de buitenkant van de paal, nadat hij een bal van Bram de Haas op de borst had aangenomen. Na de 1-0 had Diepenveen controle over de wedstrijd en liep het via een doelpunt van Fabian Metz uit naar 2-0.

Witteveen keepte op één moment na een foutloze wedstrijd. Hij liet een zekere vangbal los, maar twee spelers van Overwetering maaiden langs de bal heen. Daardoor bleef de fout zonder consequenties. De keeper kon achteraf best leven met zijn foutje. ,,Ik mikte hem gewoon tussen jullie door”, sprak de keeper na de wedstrijd tegen Roze, één van de missende spelers. Rozen kon daar zelf ook smakelijk om lachen. De doelman is ook realistisch: ,,Gelukkig ging die bal er niet in, want dan hadden we nog een hele vervelende laatste 10 minuten moeten spelen met een 2-1 voorsprong. Nu zijn we eigenlijk niet meer in de problemen geweest.”

3D: Diepenveen-Overwetering 2-0 (0-0). 69. Nick Smeenk 1-0, 73. Fabian Metz 2-0.