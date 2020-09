Coaches over grenzen in de topsport: ‘De buitenwereld wordt bozer, de sporter zachter’

Het is geen excuus voor wangedrag in de topsport, vindt Ben Middelkamp (66), mental coach uit Nijverdal.„Maar in de evolutie van de mens zien we altijd en overal kopieergedrag. Trainers en coaches doen het ook en dat zal niet veranderen. In elke sport gebeurt het, niet alleen in het turnen. Trainers zien succes bij sporters uit andere landen of teams en nemen het over. Ook al voel je aan dat het ver gaat: als het succesvol is en iedereen doet het, wordt het al snel normaal.”