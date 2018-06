Cocu in belangstelling 'Fener', topclubs strijden om Braziliaanse back

Braziliaanse back in grote belangstelling

Alex Telles lijkt zich weinig zorgen te hoeven maken over de toekomst. De vraag is alleen: waar vindt die toekomst plaats? Naast Chelsea en Paris St. Germain heeft ook Liverpool zich nu gemeld, zo weet Le Parisien. De Braziliaanse vleugelverdediger staat nu nog onder contract bij FC Porto. Zijn contract loopt nog tot medio 2021.

Cocu op verlanglijstje Fenerbahçe

Niet alleen de spelerscarrousel draait op volle toeren, ook de coaches genieten van de belangstelling. Zo kan Philip Cocu zich verheugen op belangstelling vanuit Turkije. Fenerbahçe zou de Nederlandse coach over willen nemen. Dat meldt De Telegraaf. Mocht Cocu daadwerkelijk naar Turkije vertrekken, moet Mark van Bommel zijn taken in Eindhoven overnemen. Van Bommel is momenteel nog als assistent-coach van Bert van Marwijk bij Australië actief op het WK in Rusland.