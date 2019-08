Cocu krijgt Rooney mogelijk als spits én assistent

Door Geert Langendorff De 33-jarige aanvaller, die eerder voor Everton en Manchester United uitkwam, onderhandelt volgens de Britse pers over een rol als speler-coach. Gisteravond na afloop van de uitwedstrijd bij Huddersfield Town (1-2 winst) in de eerste speelronde van het Championship reageerde Cocu laconiek op vragen van journalisten over de verse geruchten rond Rooney. ,,Wie?”, reageerde de voormalige coach van PSV na zijn eerste zege met een kwinkslag. ,,Ik kan niet op namen van spelers ingaan voordat alles is afgerond.”

Ongeacht of de gesprekken met Derby County goed verlopen, vliegt Rooney morgen terug naar de VS. Zijn contract bij DC United loopt nog door tot 2021. Een directe aanwinst voor Cocu wordt hij daarom waarschijnlijk niet. Rooney sluit bij een akkoord vermoedelijk pas in januari bij Derby County aan, na afloop van het huidige MLS-seizoen. Cocu lijkt niet te hoeven vrezen voor zijn positie.

De reguliere competitie in de MLS loopt tot begin oktober, daarna volgen nog de play-offs. DC United staat momenteel vierde in de Eastern Conference en zal zich daar zeer waarschijnlijk wel voor plaatsen. Rooney maakte in juli vorig jaar transfervrij de overstap van Everton naar DC United, waar hij in 46 wedstrijden al 25 keer scoorde. Eerder scoorde Rooney al 28 keer in 117 duels voor Everton en liefst 253 keer in 559 duels voor Manchester United, waarmee hij all-time clubtopscorer is. Hij is ook topscorer aller tijden van Engeland met 53 goals in 120 interlands.