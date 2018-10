Cocu: We hebben veel energie in de wedstrijd gegooid

,,Alles is betrekkelijk in het voetbal. Als je nu een paar keer wint, krijg je geloof en kun je beter gaan voetballen'', zei Cocu tegen FOX Sports na de zege in Istanbul. De Nederlandse trainer was vooral blij met de inzet en strijdlust van zijn spelers. ,,Als je ziet wat voor energie we in de wedstrijd hebben gegooid... Dat hebben we de laatste keer nagelaten in de competitie. Dat is een belangrijke basis in het voetbal. Ik ben blij met het resultaat, het is een stapje.''