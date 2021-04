Code rood na zware crash tussen Bottas en Russell, ook Hamilton in het grind

GP van Emilia-Romagna LIVE | Haalt Verstappen zege binnen in spektakel­stuk na schuiver Hamilton en rode vlag?

16:23 Max Verstappen heeft hoogstwaarschijnlijk geen last meer van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De wereldkampioen maakte een zeldzame fout en moest dat bekopen met een schuiver. Brengt Verstappen de overwinning in veilige haven in dit spektakelstuk? Via ons liveblog mis je geen moment.