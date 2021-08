Coëfficiëntenwalhalla in zicht na ongekende droomweek: punten uit dramajaar nu al bijna geëvenaard

Daardoor is Nederland nog altijd in de race voor een plek in het coëfficiëntenwalhalla. Ajax is als landskampioen al zeker van minstens zes wedstrijden in de groepsfase van de Champions League, waar PSV eveneens een ticket voor hoopt te bemachtigen. AZ is slechts één voorronde verwijderd van een plek in de Europa League in, terwijl Vitesse en Feyenoord voor een Conference League-startbewijs gaan. Met vijf ploegen in Europese hoofdtoernooien is een lawine aan coëfficiëntenpunten in aantocht.