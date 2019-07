Cofidis presenteert Vuelta-ploeg al tijdens Tour

Jesús Herrada, de Spaanse klimmer die vorig jaar twee dagen in de rode leiderstrui reed en nu ook in de Tour actief is, geldt als de kopman van Cofidis. De 28-jarige Herrada krijgt onder anderen zijn oudere broer José mee.



De selectie van Cofidis bestaat verder uit de Spaanse veteraan Luis Angel Maté (35), de Franse renners Nicolas Edet, Damien Touzé en Mathias Le Turnier, de Deen Jesper Hansen en Darwin Atapuma uit Colombia. Sprinter Nacer Bouhanni, die vorig jaar nog een etappe won in de Vuelta, blijft thuis. Bouhanni kreeg ook al geen plek in de Tourploeg.