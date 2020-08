Colbrelli juicht in Route d'Occitanie, De Kleijn vierde

Een groep van zes renners, met Fumiyuki Beppu als bekendste naam, koos voor de vroege aanval in de rit van 174,5 kilometer. Zij werden in de laatste kilometers teruggepakt, waardoor een tweede massasprint volgde. In die sprint was Colbrelli dus de snelste, voor klassementsleider Coquard, Niccolò Bonifazio en De Kleijn. Topsprinter Elia Viviani kwam niet verder dan de 8e plaats.



Aan de Route d’Occitanie, voorheen bekend als de Route du Sud, doen heel wat toprenners mee. Zo bereiden onder anderen Chris Froome, Egan Bernal, Bauke Mollema, Richie Porte, Miguel Angel López, Romain Bardet en Thibaut Pinot zich in de vierdaagse Franse etappekoers voor op de Tour de France, die over een maand begint in Nice.



Maandag wacht de renners een bergrit met aankomst op de Col de Beyrède, een klim van bijna elf kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 7 procent.