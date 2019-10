Collins (25) kampt met reuma: ‘Ben voor 100 procent gemotiveerd om te vechten’

ZLM Tour treedt toe tot UCI ProSeries

9 oktober De ZLM Tour wordt in 2020 verreden van 3 tot en met 7 juni. Dat is een week eerder dan in voorgaande jaren. De verplaatsing op de wielerkalender is een gevolg van de opwaardering die de etappewedstrijd heeft gekregen. De ZLM Tour is gepromoveerd van de UCI Europe Tour naar de nieuwe UCI ProSeries, de divisie onder de WorldTour.