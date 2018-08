Colombia wil Hiddink als bondscoach, NAC aast op Zwarthoed

Nieuwe klus voor Hiddink?

NAC wil Zwarthoed als keeper

Alderweireld blijft, Rose vertrekt

Bij Tottenham Hotspur is er nog enige onzekerheid over de selectie. Evening Standard meldt dat Toby Alderweireld deze zomer niet meer vertrekt uit de Engelse hoofdstad. De Belg weigerde zijn handtekening te zetten onder een contractverlenging, maar is een van de sterkhouders in de defensie.

Kane en Salah zagen Real Madrid niet zitten

Na de veelbesproken overgang van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus is de Spaanse grootmacht gaan kijken in Engeland naar mogelijke versterkingen. Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Mohamed Salah (Liverpool) lieten de interesse voor wat het was, dat meldt El Pais .

Done deal: Gudelj keert terug naar Europa

Nemanja Gudelj keert definitief terug naar Europa. De oud-middenvelder van Ajax, AZ en NAC Breda tekent vandaag een huurovereenkomst bij Sporting Clube de Portugal. De Serviër komt over van Guangzhou Evergrande dat zijn verhuur vanmorgen bevestigde op de clubwebsite. Gudelj stapte anderhalf jaar geleden van Ajax over naar Tianjin Teda, dat hem begin dit jaar verkocht aan Guangzhou Evergrande. De 26-jarige Gudelj was op een zijspoor geraakt bij de Chinese topclub. Hij kreeg minder kans op speelminuten na de komst van de Brazilianen Paulinho en Talisca. Chinese clubs mogen maar een beperkt aantal buitenlanders inschrijven voor de competitie.

Real houdt hoop op Mbappé

Real Madrid heeft de komst van Kylian Mbappé nog niet uit het hoofd gezet. De houder van de Champions League hoopt zich nog steeds te versterken met de negentienjarige Fransman, zo meldt AS. Real Madrid is nog steeds op zoek naar een opvolger voor de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. De club werd de afgelopen maanden in verband gebracht met Neymar en Eden Hazard. De komst van Mbappé is wellicht makkelijker te verwezenlijken.



Paris Saint-Germain huurde de aanvaller afgelopen seizoen van AS Monaco. De kampioen moet echter deze zomer de optie op koop van het grootste talent van het afgelopen WK in Rusland lichten. Het zou echter de vraag zijn of Paris Saint-Germain nog voldoet aan de regels van Financial Fair Play van de UEFA als de club 180 miljoen euro uitgeeft aan Mbappé.