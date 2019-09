Colombia ziet na Bernal ook Gaviria afhaken voor WK

Kwakkelend Anderlecht Kompany gebruikte dit seizoen al 27 spelers, inclusief zichzelf

12:38 Met slechts vijf punten uit acht wedstrijden staat Anderlecht er als nummer 15 nog altijd uiterst beroerd bij in België. Toch is ‘paars-wit’ nog ergens koploper in: het gebruikte de meeste spelers van de hele competitie.