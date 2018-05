Colombiaan Bernal grijpt macht in Californië

Yates: Ik heb meer voorsprong nodig dan nu

6:06 Voor de Giro-start was Simon Yates nog een outsider, maar de verrassende rozetruidrager blijkt al sinds oktober vastberaden te zijn om dez ronde te winnen. Alleen had hij niet gerekend op concurrentie van Tom Dumoulin en Chris Froome. ,,Het was een totale verrassing dat zij meededen.”