Colombiaan Higuita wint rit met lastige aankomst in Ronde van Polen

Sergio Higuita heeft de derde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Colombiaan van Bora-hansgrohe was de beste op een steile aankomst na een rit van 237,9 kilometer tussen Krasnik en Przemysl. Higuita bleef de Spanjaard Pello Bilbao en de Belg Quinten Hermans voor.

De ritzege levert de 25-jarige renner ook de leiderstrui op, die hij overneemt van de Noor Jonas Abrahamsen. Higuita heeft nu in het klassement een voorsprong van vier seconden op Bilbao en zes op Hermans.

Voor Higuita is het de vijfde zege van het seizoen. Hij werd eerder dit jaar Colombiaans kampioen, won de Ronde van Catalonië en ritten in de Ronde van de Algarve en in de Ronde van Romandië.

Beste Nederlander was Thymen Arensman. Hij finishte in een groepje op negentien seconden van de ritwinnaar. Zowel in de rituitslag als het algemeen klassement bezet de renner van Team DSM de 25ste plaats.

Aanvaller Teunissen strandt

De lange rit begon met een groot deel dat nagenoeg vlak was. Een kopgroep van vijf kreeg enkele minuten voorsprong. De Duitser Michel Hessmann van Jumbo-Visma bleef het langste over. Hij kwam alleen over de derde van drie hellingen, maar werd meteen daarop ingerekend.

In Przemysl wachtte de renners nog een steile slotklim van zo’n anderhalve kilometer met een stuk van 16 procent. Mike Teunissen plaatste zijn aanval aan de voet van de klim en sloeg een aardig gat. Maar het was nog ver. Onder aanvoering van Ineos werd de renner van Jumbo-Visma teruggehaald. Higuita had zijn krachten het beste verdeeld en bleef op het laatste steile stuk Bilbao en Hermans overtuigend voor.

