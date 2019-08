Colombiaans klimtalent Sosa wint voor tweede jaar op rij in Burgos

De Colombiaan reed in de laatste honderden meters weg uit de voorste groep en kwam als eerste over de finish op ruim 1870 meter hoogte, na een klim van bijna 12 kilometer. Sosa had twee dagen eerder ook al gewonnen op de mistige Picón Blanco, een col van de buitencategorie. Ook daar toonde de Ineos-renner zich de sterkste uit de voorste groep.



De Portugees Rui Costa kwam zaterdag als tweede over de streep, Giro-winnaar Richard Carapaz als vierde. De Ecuadoraan kwam in Burgos voor het eerst weer in actie sinds hij ruim twee maanden geleden de Ronde van Italië had gewonnen. Carapaz sloot de vijfdaagse etappekoers af als nummer drie van het eindklassement.