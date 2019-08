Colombiaans sprinttalent Hodeg slaat toe in vijfde rit BinckBank Tour

De Ier Sam Bennett (Bora-hansgrohe) moest deze keer genoegen nemen met de tweede plek. Hij won de eerste drie etappes. De Belg Edward Theuns (Trek-Segafredo) kwam als derde over de finish.



Dylan Groenewegen, die eerder deze week al driemaal op rij werd geklopt door Bennett, sprintte mee maar kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam als zevende over de meet. Boy van Poppel, de Nederlander van Roompot-Charles, finishte als tiende in Venray.



De BinckBank Tour eindigt zondag met een etappe naar de Muur van Geraardsbergen. Morgen is er een korte tijdrit over 8,4 kilometer in en rond Den Haag.