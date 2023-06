Column Arjan Schouten | Natuurlijk wist Djokovic als beroepsprovocateur dat er gedonder van zou komen

Mick Schumacher test volgende week voor het eerst in Mercedes

Mick Schumacher mag volgende week woensdag voor het eerst in de Formule 1-auto van Mercedes rijden. De 24-jarige Duitser gaat op het circuit van Barcelona banden testen voor fabrikant Pirelli. Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, is sinds dit seizoen reserverijder bij Mercedes en heeft tot nu toe vooral in de simulator mogen testen.