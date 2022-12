Column Marijn Abbenhuijs | Dichterbij de scène die Billy Joel bezingt was ik nooit gekomen

Met video Heldenont­vangst en koninklij­ke onderschei­ding voor spelers Marokko na histori­sche WK-prestatie

Tienduizenden fans hebben in de Marokkaanse hoofdstad Rabat hun nationale voetbalelftal onthaald en toegejuicht. Al uren voor de aankomst van de voetballers had zich een grote massa in de stad verzameld, meldt het staatspersbureau MAP.

20 december