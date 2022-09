Column Thijs Zonneveld | Alejandro Valverde stond weer voor de deur: ‘Een WK zonder mij, dat is toch geen WK?’

vierde divisie Bekvechten­de scheids­rech­ters in de kleedkamer zorgen bij Flevo Boys en HZVV voor anderhalf uur oponthoud

Een conflict in de kleedkamer van het arbitrale trio voorafgaand aan Flevo Boys – HZVV (2-0). Assistent-scheidsrechter Roos stapt op en twee teams moeten noodgedwongen anderhalf uur in de wacht. Flevo Boys is de minst grote verliezer van een bizarre middag….

11 september