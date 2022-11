Column Thijs Zonneveld | Chris Froome had zoveel moeite om tweede te worden in een nepkoers dat ze hem moesten duwen

Polsbreuk laat Nienke Brinkman twijfelen aan toekomst in trailen: ‘Moeten er echt goed voor gaan zitten’

Juist na haar grootste zege in het trailen twijfelt Nienke Brinkman aan haar toekomst in die discipline. De nationaal recordhoudster op de marathon, die zondag de Golden Trail World Series won, is zich door een polsbreuk meer en meer bewust van de risico’s van het uitdagende lopen in de bergen. ,,Ik weet het niet meer honderd procent zeker.”

31 oktober