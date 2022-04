Column Thijs Zonneveld | Georges van Aert en Raymundo van der Poel gekraakt op de Muur van Huy

Hij had gebak meegenomen. Sojaslagroomtaart, met daarop achtenzestig hologramkaarsjes en gekleurde hagelslag. Alejandro Valverde beval de huisrobot om bordjes te pakken en de taart aan te snijden. Een paar kleine stukjes en één grote, voor hemzelf. Daarna plofte hij op de bank. Hij wees naar het pakje op tafel: ,,Ah! Mijn cadeau!”



Ik wist dat hij zou komen. De vorige dertig verjaardagen had hij ook bij ons thuis gevierd. Toen hij vijftig werd, had hij zelfs al zijn vrienden en oud-ploeggenoten uitgenodigd. Iedereen mocht komen, behalve Nairo Quintana. Zelfs in 2036, vlak nadat de net gebouwde kerncentrale in de Noordzee ontplofte, stond hij op de stoep. De paddenstoelwolk hing nog in de lucht, maar volgens hem ging je niet dood van een beetje straling.