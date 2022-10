Column Thijs Zonneveld | Pensionado Alejandro Valverde trekt definitief bij me in

Europees kampioen Michael Korrel gaat op voor brons na verlies halve finale WK judo

Michael Korrel is er op de WK judo in Tasjkent niet in geslaagd de finale te bereiken in de klasse tot 100 kilogram. De 28-jarige judoka uit Vianen verloor in de halve finale van de Oezbeek Moezaffarbek Toerobojev. Korrel gaat nu op voor het brons. Hij veroverde eerder dit jaar in Sofia de Europese titel.

11:52