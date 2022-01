Column Thijs Zonneveld | Tegen elk vliegtuig heb ik zachtjes ‘Hup Amy’ gefluisterd

Het is soms zo willekeurig. Vallen, wielrennen, sport, het leven. Iedere renner heeft ‘oef-momenten’ tijdens trainingen - een auto die afslaat zonder richting aan te geven, een steentje op de weg, een slippende achterband. Het loopt zo vaak goed af dat je die momenten meestal een paar minuten later weer vergeten bent. Zit je weer fluitend, kletsend of neuriënd op de fiets; geluk is het uitblijven van ongeluk. Maar soms balt alle pech samen op één plek, voor één persoon. Alsof je het verkeerde lootje trekt in een loterij waarvan je niet eens wist dat je eraan meedeed.

Ze woont niet ver bij me vandaan, Amy. We komen elkaar geregeld tegen tijdens trainingen, we fietsen in dezelfde trainingsgroepjes met dezelfde trainingsmaatjes. We praten over koetjes, kalfjes, de vorige wedstrijd en de volgende. Ze is geen vrouw van grote woorden, poeha of statements op social media. Haar benen zeggen al genoeg. Niemand in het peloton is in de koers zo slim als zij: ze ziet alles, ze mist zelden de slag, ze is een killer in de laatste kilometers. Maar of ze ooit nog wedstrijden zal rijden, weten we niet. Of, wanneer en hoe ze wakker wordt ook niet.