Column Thijs Zonneveld | Toen iedereen verrot was, had Thymen Arensman nog iets over

Uit zijn oren kwam zwarte rook. Thymen Arensman keek de interviewer aan alsof hij hem zojuist had gevraagd of hij zijn nier wilde afstaan. Dat viel best mee. De vraag was waarom hij zich terug had laten zakken uit de kopgroep. Als harde brokken vielen de woorden uit de mond van Arensman. ,,We hebben samen besloten dat ik terug zou zakken.” Op de volgende vraag zei hij: ,,We hebben samen besloten dat ik terug zou zakken.” Op die daarna ook en die daarna ook. Iedere keer dat hij het zei, werd hij nog een beetje bozer.