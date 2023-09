Column Thijs Zonneveld | Topsporters zijn rare mensen, en onder rare topsporters heb je de Annemiek van Vleutens

Met samenvatting Het blijft zoeken naar het juiste maatje voor Frenkie de Jong bij Oranje

Door de zwaarbevochten zege op Ierland (1-2) ligt Oranje op koers voor het EK. Wat in Dublin weer opviel was hoe zeer het nog altijd zoeken is naar het beste middenveld. En in het bijzonder naar een duo-partner voor Frenkie de Jong.