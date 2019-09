Comeback Clijsters: bloed kruipt waar het niet gaan kan

Langedijk betreurt handelwij­ze van GA Eagles, maar kijkt niet om in wrok

9:40 De teleurstelling van een nare voetbalzomer ligt achter hem. Pieter Langedijk koestert ook geen wrok richting Go Ahead Eagles. Daarvoor staat de voetballer met de haast onuitputtelijke lach te positief in het leven. Maar onbegrip over de vervelende en oneerlijke handelwijze van de Deventer clubleiding knaagt nog steeds bij Langedijk, die morgenavond GA Eagles ontvangt in Oss.