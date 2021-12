Comeback helpt geïrriteerde King naar eerste kwartfinale sinds 2009: ‘Het liep voor geen meter’

King was de favoriet tegen Smith die al vier partijen had gegooid op dit toernooi. The King liet niets aan het toeval over en stond al uren in te gooien voor zijn partij. Maar daar was niets van terug te zien. Smith ging als een raket van start en miste zijn dubbels nauwelijks. Dus leidde hij na twee sets verdiend met 0-2.

En dus staat The King voor het eerst sinds 2009 in de kwartfinale van het WK. Die editie was de halve finale het eindstation. ,,Ik was zo ontzettend geïrriteerd, want het liep voor geen meter. Die eerste pijl zat al niet lekker in het bord en dan wordt het gewoon lastig”, reageerde King na afloop bij RTL 7 Darts. ,,En het publiek zat ook een keer mee. Normaal zijn ze juist tegen mij. Alles wat helpt is welkom. Maar ik moest van ver komen.”