Comeback Rosario moet steeds gezonder PSV extra zetje geven in Griekenland

Door Rik Elfrink



PSV landde gisteren op een verder volledig verlaten luchthaven in het Griekse Thessaloniki. Speciaal voor de Eindhovenaren gingen de rolluiken van de verkeerstoren in het lockdown-gebied nog één keertje open. In de zwoele havenstad vol gepassioneerd meelevende voetbalfans is het morgenavond op straat net zo stil als in pakweg Lutjebroek of Lierop.