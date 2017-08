Comeback Sjarapova op stoom met nieuwe zege bij US Open

Del Potro vlot door in drie sets

30 augustus Op de baan waar hij in 2009 de titel veroverde, bereikte Juan Martin del Potro de tweede ronde van de US Open. De 28-jarige tennisser uit Argentinië was in het befaamde Arthur Ashe Stadium in drie sets te sterk voor de Zwitser Henri Laaksonen: 6-4 7-6 (3) 7-6 (5).